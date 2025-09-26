פנה ישירות לחטופים ותקף את ההכרות במדינה פלסטינית: הרגעים החשובים של נתניהו באו"ם

כמעט שנתיים אחרי תחילת המלחמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם בעצרת הכללית של האו"ם כשברקע קריאות בוז ומחיאות כפיים, ושם תקף את ההכרה של מדינות רבות במדינה פלסטינית, שלל את ההאשמות נגד ישראל על רצח עם בעזה, דיבר על שלום עם סוריה ולבנון - ופנה ישירות לחטופים: "לא שכחנו אתכם אפילו לא לשנייה"