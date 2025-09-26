מהדורה
00:03:57

"מסכנים חיילים בשביל תעלול יח"צני": הסערה בעקבות הנחיית נתניהו להציב רמקולים בעזה ולשדר את נאומו מהאו"ם

בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, ראש הממשלה נתניהו פנה ישירות לחטופים דרך רמקולים שהוצבו בעזה במהלך נאומו בעצרת האו"ם - מהלך חריג שעורר סערה וביקורת חריפה מצד משפחות החטופים, הורים ללוחמים בצה"ל והאופוזיציה
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך