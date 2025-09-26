מהדורה
00:05:39

אשתו של עמרי מירן: "קשה להכיל את זה שהחטופים הפכו להיות גימיק בנאום"

אחרי נאום נתניהו בעצרת האו"ם, ששודר לבקשתו דרך רמקולים בעזה ובו פנה ראש הממשלה בעברית לחטופים - לישי, אשתו של החטוף עמרי מירן, סיפרה: "קשה להכיל את המחשבה שהחטופים, והאהוב שלי בתוכם, הפכו להיות עוד גימיק או הצגה. אם כבר רוצים לחזק את האהובים שלנו - שיתנו לנו לדבר אליהם"
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך