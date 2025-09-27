מהדורה
00:02:55

אחרי נאום נתניהו באו"ם: ראש הממשלה ייפגש עם טראמפ - יגיעו להבנות על סיום המלחמה?

משתתפי העצרת עזבו את האולם בהפגנתיות לפני שנתניהו עלה לנאום, לעומת זאת – תחנות טלוויזיה רבות בעולם בחרו לשדר את הנאום במלואו. ההתפתחויות האמיתיות מתרחשות מאחורי הקלעים של עצרת האו"ם – עם המשך המגעים לעסקה. שליחנו לניו יורק סולימאן מסוודה מדווח.
