משפחת החטוף נכחה באולם בזמן נאום נתניהו - שמו לא הוזכר

משפחות החטופים עוקבות אחר כל התפתחות במגעים, כמה מהן נסעו עד ניו יורק כדי להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות מירושלים ומוושינגטון.
