הן חוזרות: מנגנון הסנאפבק נגד איראן הופעל - מהן הסנקציות שיוטלו עליה?

הסנקציות על איראן חוזרות: מנגנון הסנאפבק, החרם והעיצומים על איראן, יופעל רשמית אחרי שהנסיונות להגיע להסכם גרעין חדש כשלו. טהראן בתגובה החזירה את שגריריה במדינות המערב להתייעצות.