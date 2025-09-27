"איך מרגיעים פחד? עם חיבוק": צוות הטנק הראשון שנכנס לעזה אחרי הטבח מדבר

השבוע סיימו 700 לוחמים בשיריון טירונות. מי שמנהל את בית הספר שלהם, סא"ל דניאל אלה, היה המג"ד בתחילת המלחמה שיחד עם חייליו נבחרו להוביל את הכניסה לעזה. כמעט שנתיים חלפו, איילה חסון נפגשה עם סא"ל אלה, וכמה מאנשיו ושמעה על הנחישות, על ההתמודדות עם הפחד, על הנתינה ועל החיבור העוצמתי שביניהם.