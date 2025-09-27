מהדורה
00:03:13

שנה לחיסול נסראללה: חיזבאללה ארגן מפגן כוח בלב ביירות - ונאבק על קיומו

שנה חלפה מהתקיפה העוצמתית בלב הדאחייה, שבה חוסל חסן נסראללה, המנהיג הכל יכול של חיזבאללה. מאז – ארגון הטרור נחלש וספג מהלומות אין ספור, שמזרזות את פירוקו מנשק. חיזבאללה מצידו מנסה לטשטש את מימדי המפלה ולהפוך את יום השנה למפגן כוח.
