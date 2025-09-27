מסעדות מצליחות לצד חובות ענק: המסעדן הישראלי שמרוויח על חשבון עובדיו

בעלים של מסעדות מצליחות רבות צובר חובות עתק ומגיע שוב ושוב לפירוק של עסקיו. את החובות מכסה עבורו המדינה. אבל ראו זה פלא - המסעדות המוכרות שלו ממשיכות לפעול באותו המיקום בדיוק, תחת אותו השם אבל תחת חברה חדשה בבעלותו. האם הוא מנצל פרצה בחוק או מנצל את קופת המדינה כשעובדיו נפגעים מהמהלך?