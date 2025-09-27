מהדורה
"צאת כיפור? רק מתוק!" המתוקים המושחתים שהישראלים ישברו איתם את הצום

יום הכיפורים בפתח, לצד הדיבורים על הצום יש כמובן גם את האירוע של שבירת הצום. והוא לא מעט על טהרת המתוק. העוגייה הראשונה עם כוס התה. מתברר שהתפתחה סצנה שלמה של הכנת מתוקים לרגע הזה. אספנו עבורכם כמה מוצלחים במיוחד.
