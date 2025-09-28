מהדורה
00:02:46

המחטף של בן גביר: חוק עונש מוות אושר בקריאה ראשונה – בניגוד לעמדת נתניהו

למרות התנגדות ראש הממשלה – השר איתמר בן גביר דרש לכנס היום דיון שיאשר לקריאה ראשונה את חוק עונש מוות למחבלים. מתאם השבויים והנעדרים גל הירש הזהיר בוועדה שהדיון "לא עוזר" למאמץ להשבת החטופים, גם בני המשפחות הביעו ביקורת על עצם קיום הדיון דווקא עכשיו
