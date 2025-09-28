היתקלות בדרך לעזה: כתבנו עם לוחמי שריון בצפון הרצועה

תיעוד מיוחד מתוך הרצועה: המבצע לכיבוש עזה נמשך זה השבוע השלישי, כשהכוחות פועלים במגדלים רבי קומות בתוך העיר עזה, בתוואי לחימה שונה ממה שהם מכירים מתחילת הלחימה. כתבנו הצבאי התלווה אל לוחמי החי"ר והשריון בתוך העיר עזה, ושמע על האתגרים וההישגים