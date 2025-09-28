מהדורה
הרצח בירושלים

רצח האישה בירושלים בראש השנה: החשוד – הוא בן 82 שהורשע בעבר ברצח של 3 בני אדם, וישב בכלא. שמעון גוטמן, תושב ירושלים, נעצר לאחר שהמטפלת שלו, חביבה ושדי, אותרה בלא רוח חיים בביתו
