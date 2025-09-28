"אני מפחדת ממך": ההקלטות הקשות של מירן שנרצחה על ידי בן זוגה לשעבר

רצח שניתן היה למנוע: מירן ביתן נורתה למוות על ידי בן זוגה לשעבר, מישל קדוש, שלאחר מכן ניסה להתאבד. כתבנו חושף הקלטות בלעדיות של מירן בשיחה עם חברתה, מספרת שהיא מפחדת ממישל ותוהה מדוע התלונה נגדו נסגרה – וגם תיעוד ממצלמת הרכב של השניים שחושף את האימה שהטיל עליה