מהדורה
00:04:04

אדוארד קצ'ורה קבר בחיים את ליטל יעל מלניק בת ה-17 - וזוכה מאשמת רצח

דרמה בתיק הרצח של ליטל יעל מלניק: הנאשם ברצח הנערה, שנקברה באתר בנייה בעודה בחיים, זוכה מאשמת הרצח והורשע בגרימת מוות ברשלנות. בית המשפט פסק כי קיים ספק סביר - אך המשפחה זועמת על ההחלטה ותדרוש לערער
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך