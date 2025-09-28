אלוהים ישמור

עם "עוד יותר טוב" בראש המצעד, עם התפילות והסמלים שנוכחים יותר מתמיד, עם דוכני תפילין וציציות ברחובות, ועם סיפורי אמונה עוצמתיים מצד חטופים ששרדו בשבי, אנו מנסים להבין בפרויקט מיוחד מה השתנה באמונה שלנו מאז שבעה באוקטובר. בפרק הראשון: אלי-ה כהן שנחטף ממסיבת הנובה, חברתו זיו ששרדה, סתיו קוניו שעשתה דיל מסובך עם אלוהים רגע לפני שהיא ובנותיה איבדו את ההכרה בממ"ד בקיבוץ ניר עוז מסבירים את ההצלה שלהם ואת הגורל האכזר של קרוביהם