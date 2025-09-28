מהדורה
00:02:16

המלחמה על התודעה

המלחמה עם איראן לפני 3 חודשים זכתה לכינוי "המלחמה שבתוך המלחמה". אבל מתברר שבתוכה הייתה עוד מלחמה - המלחמה בפייק ניוז. כדי להציג ניצחון איראני מרשים גויסו תיעודים מסין, סרטונים מקזחסטן וכמובן הבינה המלאכותית
