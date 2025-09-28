מהדורה
00:03:20

וידוי בשידור חי

במשך 8 שנים הצליח לורנץ קראוס, תושב מדינת ניו יורק, להסתיר שרצח את הוריו. בשבוע שעבר הוא בחר להתוודות – ועשה זאת אל מול מצלמות הטלוויזיה והמראיין הנדהם. בצאתו מהריאיון כבר המתינה לו המשטרה
