וידוי בשידור חי

במשך 8 שנים הצליח לורנץ קראוס, תושב מדינת ניו יורק, להסתיר שרצח את הוריו. בשבוע שעבר הוא בחר להתוודות – ועשה זאת אל מול מצלמות הטלוויזיה והמראיין הנדהם. בצאתו מהריאיון כבר המתינה לו המשטרה