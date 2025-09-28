מהדורה
רצח באינסטגרם

3 צעירות נרצחו באכזריות – בשידור חי באינסטגרם. המשטרה המקומית עדיין מנסה לאתר את מנהיג כנופיית הרוצחים, ואלפים יצאו לרחובות במחאה על האלימות במדינה
