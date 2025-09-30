"אם תסרבו - יהיה גיהנום": האולטימטום של טראמפ - והאופטימיות סביב ההסכם

יממה לאחר שהציג את חזונו לסיום הלחימה בעזה, נשיא ארה"ב טראמפ מבהיר כי השלב הקשה ביותר הוא קבלת הסכמת חמאס. התוכנית שהוצגה מבטיחה לישראל הישגים משמעותיים, ביניהם האפשרות לחזור ללחימה בתמיכה אמריקנית מלאה אם העסקה תופר. נתניהו הביע את הסכמתו לתוכנית והדגיש כי היא אינה כוללת התחייבות למדינה פלסטינית עתידית. עם זאת, פרטים רבים בתוכנית אינם סגורים לחלוטין, מה שהוביל את שני המנהיגים להימנע מלענות לשאלות עיתונאים, והותיר את השאלה המרכזית פתוחה: האם הפעם זה יצליח?