"זה ייגמר בבכי": העסקה - וההתנגדות של סמוטריץ' ובן גביר

המערכת הפוליטית סוערת בעקבות המתווה האמריקני לסיום המלחמה. בעוד ראש הממשלה נתניהו ובכירי הליכוד מברכים על ההצעה, שותפיו מהימין, השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, מביעים התנגדות נחרצת. סמוטריץ' כינה את התוכנית "הפקרת ביטחוננו בידי זרים" והבהיר כי מדובר בסיכון ביטחוני. ברקע, קריאתו של בני גנץ לתמוך בעסקה עשויה לסלול את הדרך לגיבוי חיצוני לממשלה או להוביל למשבר פוליטי שיסתיים בבחירות