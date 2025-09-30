מהדורה
00:03:20

אופטימיות זהירה: משפחות החטופים מצפות להסכם - "נראה שהפעם זה יהיה שונה"

היממה המתוחה של משפחות החטופים: בין כל סעיפי התוכנית, יש משפט אחד ש-48 משפחות חיכו לו יותר מדי זמן – ההבטחה להשיב את כל החטופים בתוך שלושה ימים. התקווה מתערבבת בחשש מטרפוד בישורת האחרונה או סירוב של חמאס
