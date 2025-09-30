בן 15 נפצע קשה בפיגוע בכביש המנהרות - אל"מ חזי נחמה חיסל את המחבל

פיגוע קשה רביעי בתוך פחות מחודש – שני נערים נפצעו, אחד מהם קשה, באירוע דריסה במחסום המנהרות. מי שניטרל את המחבל באמצעות נשקו האישי הוא אל"מ במילואים חזי נחמה