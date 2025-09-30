"גם ראש המוסד לשעבר מעורב": הקשר הישראלי לפרשת חטיפת הילדים בגרמניה

התפתחות נוספת בקשר הישראלי לפרשת החטיפות בגרמניה: אחרי ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי – מוזכר גם שמו של ראש המוסד לשעבר דני יתום. רק לפני שבועיים נשאל יתום באולפן של כאן חדשות על קשריו עם אחד החשודים. מה הוא ענה אז - והאם הוא באמת מעורב בפּרשה?