פדופיליה, בריונות ואנטישמיות: הצד האפל של המשחק הפופולרי - והאם יוגבל גם בישראל?

פלטפורמת משחקי הרשת רובלוקס הפכה לאחת הפּופולריות והמרוויחות בעולם, אבל היא כבר מזמן לא משחק ילדים - עם עדויות על פדופיליה, בריונות ואנטישמיות. ועכשיו בישראל כבר שוקלים ללכת בעקבות מדינות אחרות ולהגביל את השימוש בה
