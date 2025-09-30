אין שום דבר שפיצה לא יכולה לפתור: הסולחה של בעל הפיצרייה בגרמניה עם הקהילה היהודית

על מגש של פיצה אפשר לפתור הכל – אולי אפילו את גל השנאה כלפינו בעקבות המלחמה. בעל הפיצרייה המפורסמת בגרמניה שאסר על כניסת ישראלים לעסק, נתקל בביקורת מוצדקת – ועשה חשבון נפש. כתבנו ליווה אותו בסולחה עם ראשי הקהילה היהודית