מהדורה
00:03:32

"אליאס" חוזר בגדול: משחק הקופסה שכבש את הטיקטוק - ונעלם מהמדפים

משחק הקופסה "אליאס" משגע את הילדים בישראל - הוא פותח בשנות ה-80, אבל גם היום, הפעם בזכות הטיקטוק, הוא מתרוקן מהמדפים לקראת יום כיפור
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך