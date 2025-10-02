מהדורה
במהלך תפילת יום הכיפורים: מחבל דרס ודקר מתפללים בבית כנסת בבריטניה

במהלך תפילת יום הכיפורים: מחבל דרס ודקר מתפללים בכניסה לבית הכנסת "היטון פארק" שבמנצ'סטר. שני בני אדם נרצחו, הרב עצר בגופו את המחבל, שתכנן להיכנס לבית הכנסת - ובכך מנע אסון גדול יותר. כוחות הביטחון חיסלו את המחבל.
