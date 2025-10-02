מהדורה
00:04:05

עצרו יותר מ-40 ספינות ביום כיפור: כך צה"ל עצר את המשט של גרטה

בלב ים, במהלך יום כיפור: צה"ל עצר את פעילי משט "סומוד" שעשה את דרכו לעזה. הפעילים הועברו לנמל אשדוד - ובישראל מתכוונים להטיס אותם בחזרה לאירופה בימים הקרובים.
