מהדורה
00:02:14

"סליחה שאתם עדיין בשבי": המשפחות מציינות יום כיפור בלי החטופים

48 חטופים ישראלים, מהם 20 בחיים, מוחזקים בשבי החמאס בעזה כבר 727 יום. "סליחה שאתם עדיין שם" - כך קראו משפחות החטופים ושורדי השבי שמציינים יום כיפור נוסף בלעדיהם.
