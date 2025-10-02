מהדורה
00:03:15

חיה עם שימפנזים וחקרה אותם: החוקרת ג'יין גודול הלכה לעולמה בגיל 91

חוקרת הטבע והשימפנזים ג'יין גודול הלכה אתמול לעולמה בגיל 91. במשך 65 שנים גודול חקרה את הקופים הגדולים שכל כך דומים לנו וחייה איתם. מחקריה הובילו לתגליות פורצות דרך.
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך