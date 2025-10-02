איפה היה אלוהים ב-7 באוקטובר - והאם הישראלים הפכו למאמינים יותר במלחמה? | אלוהים ישמור - פרק 3

בעקבות טבח 7 באוקטובר - האירוע הקשה ביותר שידע העם היהודי מאז השואה, כתבנו יאיר אטינגר יצא לחפש תשובה - איפה היה אלוהים ב-7 באוקטובר? הוא מביא גם סקר מיוחד שבדק: האם הישראלים הפכו למאמינים יותר? הפרק האחרון בפרויקט "אלוהים ישמור"