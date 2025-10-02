מהדורה
00:00:16

התחזית 02.10.25: מחר - עלייה ניכרת בטמפ' והכבדה בעומס החום

תחזית מזג האוויר של מואב ורדי, מתוך מהדורת כאן חדשות 30.09.25
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך