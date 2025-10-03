מהדורה
00:04:05

"יהודים נרצחו בדם קר - רק כי הם יהודים": הזעזוע בעקבות הפיגוע במנצ'סטר

"הסיוט הכי גרוע שלנו התממש": בבריטניה מעכלים את פיגוע הטרור הקשה שבו נרצחו אדריאן דאולבי בן ה-53 ומלווין קרביץ בן ה-66 ביום הכיפורים בכניסה לבית כנסת במנצ'סטר
