מהדורה
00:02:38

משט "סומוד": צה"ל השתלט על כל ספינות המחאה שהיו בדרכן לעזה

גרטה שוב מגורשת מישראל - צה"ל השתלט על כל הספינות במשט "סומוד" שיצא מאירופה לעזה, ונערך לגירוש 400 הפעילים הפרו-פלסטינים
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך