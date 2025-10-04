מהדורה
00:02:52

בדרך לסיום המלחמה? תשובת חמאס - וההוראה של טראמפ לישראל

מאחורי הקלעים של הדרמה הלילית: מתגובת חמאס, שאמר "כן, אבל", דרך ההוראה הדרמטית של טראמפ לישראל - ועד להיערכות לשיחות בקהיר.
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך