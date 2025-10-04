מהדורה
00:02:21

הפסקת אש בעזה? צה"ל מפחית פעילות: "עוברים מהתקפה להגנה"

אחרי הוראת טראמפ לישראל לנצור את האש בעזה, הדרג המדיני הנחה לצה"ל "לעבור מהתקפה להגנה". איך זה נראה בפועל?
