מהדורה
00:03:09

"עברנו משש לשמונה": התקווה של משפחות החטופים אחרי תשובת חמאס

משפחות החטופים למודות האכזבות והמבוי הסתום, מרגישות שהפעם יש הזדמנות אמיתית להשיב את יקיריהן. הן מקוות שתוך ימים ספורים, בציון שנתיים למלחמה, יוכלו סוף סוף להתאחד איתם.
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך