מארחת את המונדיאל - ומעבירה מיליארדים לחמאס: המשחק הכפול של קטר

שנים היא משחקת על כל המגרשים. משחדת, מממנת, תורמת, מדברת אנגלית רהוטה. אבל מאחורי הקלעים (וגם לפניהם) תומכת ענקית בטרור של האחים המוסלמים. אפילו טראמפ כינה אותה ב-2017 מדינה תומכת טרור. במשך שנתיים קטר מתווכת בעסקת החטופים, אבל לא באמת לוחצת את חמאס. קטר, השחקנית הכפולה שמסובבת את המזרח התיכון על האצבע הקטנה.
