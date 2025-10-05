מהדורה
00:04:10

"אולי החטופים יגיעו עוד לפני הטקס": הכנות אחרונות לאירוע הזיכרון ל-7 באוקטובר

ב-7 באוקטובר יתקיים הטקס הלאומי העצמאי, האזרחי, הלאומי, ביוזמת תנועת קומו. עשרות אלפי ישראלים, מיטב האומנים, ובעיקר - סיפורי הגבורה והשכול מאותו היום - יהיו בטקס. הצטרפנו לאנשי התנועה יונתן שמריז ועמרי שפרוני, בהכנות האחרונות בפארק
