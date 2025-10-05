מהדורה
00:02:43

אירופה מאבדת שליטה: מיליונים בהפגנות נגד ישראל - "חבל שהיטלר לא הצליח"

למרות המגעים המתקדמים לסיום המלחמה - ההפגנות נגד ישראל באירופה שוברות שיאים עם עימותים אלימים. זה קורה בחסות עצירת המשט לעזה שמתדלקת את המחאות
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך