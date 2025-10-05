מהדורה
00:02:42

מחדל ביטחוני בבנימין: רעולי פנים חדרו ליישוב - אף התרעה לא הופעלה

מחדל ביטחוני באזור בנימין: רעולי פנים שחדרו ליישוב נעלה תועדו מסתובבים ללא הפרעה. לפי החשד, הם הצליחו לגנוב רכוש מהבתים ולברוח. איך הגיבו בצבא ובמשטרה?
