יריות ופשע הפכו לשגרה: קרב החמולות בסכנין שהגיע לטלגרם

איך הפכו תיעודים של ירי והצתות בסכנין לשגרת החיים בעיר? בשבועות האחרונים העבריינים מתעדים את עצמם מטילים אימה על התושבים - שחוששים להתלונן במשטרה
