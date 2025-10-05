נועה קירל מתגייסת למאבק להשתתפות ישראל באירוויזיון: "אין קשר לפוליטיקה"

בחודש הבא ייקבע גורלה של ישראל באירוויזיון, ובינתיים נועה קירל, הנציגה שלנו לפני שנתיים, מתגייסת למאבק ומסבירה בריאיון בחו"ל מדוע אסור להדיח את ישראל מהתחרות. האם החרם התרבותי ייעצר?