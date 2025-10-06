מהדורה
00:03:57

ערב החג האחרון בלעדיהם? משפחות החטופים שומרות על אופטימיות זהירה

משפחות החטופים לא חוגגות גם את החג הזה. אבל הפעם אל המתח והחרדה שמלווים אותן כבר שנתיים - התווספה גם תחושת תקווה זהירה
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך