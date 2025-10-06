"הורים ליד קברי ילדים, ילדים שלא יכירו את ההורים": שנתיים לטבח בקיבוצים

קיבוצי העוטף, שורדי הטבח, שורדי השבי והמשפחות של מי שעדיין שם לא צריכים יום זיכרון - הגעגועים והצלקות מלווים אותם מדי יום. ועדיין, יום לפני 7 באוקטובר, בבארי ובניר עוז ערכו טקסי הנצחה וזיכרון