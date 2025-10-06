מכה נוספת למקרון: ראש ממשלת צרפת התפטר - יום אחרי שהציג את ממשלתו

רעידת אדמה בצרפת: ראש הממשלה התפטר חודש בלבד אחרי שנכנס לתפקידו - רק יום אחד אחרי שהציג את הממשלה שלו. למה הוא עשה זאת, איך תושפע הבורסה - ואיך הגיב הנשיא מקרון?