00:03:29

מכה נוספת למקרון: ראש ממשלת צרפת התפטר - יום אחרי שהציג את ממשלתו

רעידת אדמה בצרפת: ראש הממשלה התפטר חודש בלבד אחרי שנכנס לתפקידו - רק יום אחד אחרי שהציג את הממשלה שלו. למה הוא עשה זאת, איך תושפע הבורסה - ואיך הגיב הנשיא מקרון?
