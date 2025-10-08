מהדורה
00:03:24

"טראמפ נערך לטקס חתימה": לחץ גדול להצלחת המו"מ לסיום המלחמה

כל העיניים נשואות לשארם א-שיח': שיחות המשא ומתן עלו מדרגה עם הצטרפות צמרת הממשל האמריקני, ראש ממשלת קטר ובכירים נוספים. גם טראמפ משדר אופטימיות ונערך לביקור במצרים אם תושג פריצת דרך.
