"טראמפ נערך לטקס חתימה": לחץ גדול להצלחת המו"מ לסיום המלחמה

כל העיניים נשואות לשארם א-שיח': שיחות המשא ומתן עלו מדרגה עם הצטרפות צמרת הממשל האמריקני, ראש ממשלת קטר ובכירים נוספים. גם טראמפ משדר אופטימיות ונערך לביקור במצרים אם תושג פריצת דרך.