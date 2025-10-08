מהדורה
00:02:05

ליברמן שוב מזהיר ממתקפה איראנית - במערכת הביטחון תקפו : "התנתק מחללית האם"

ח"כ אביגדור ליברמן חזר היום על אזהרותיו מפני מתקפה איראנית נוספת, ואמר בריאיון לכאן רשת ב' כי "בטהרן נחושים לנקום". במערכת הביטחון שוב מבהירים שאין אף היערכות חריגה - ומאשימים את ליברמן בניסיון לגזור רווח פוליטי
