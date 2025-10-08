מהדורה
00:12:04

"יותר מסוכן במערב אירופה": החרדי שביקר בביירות - והגיע ללב הדאחייה

ישראלי עם תפילין בלב ביירות - בשביל התמונה הזאת לא צריך מזרח תיכון חדש, אלא רק סוכן נסיעות הרפתקן אחד מירושלים. מתחת לאף של חיזבאללה הצליח בני וקסלר להיכנס לרובע הדאחייה, לבקר באתרים יהודיים ולהביא תיעוד לא שגרתי מלבנון.
